Opéra THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER Amiens

Amiens

Opéra THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 16:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Expérience cinématographique et musicale unique en son genre La musique magique de Harry Potter.

Cette musique de film primée arrive maintenant en Europe sous forme de concerts uniques.

Les spectateurs vivront les moments musicaux les plus significatifs de Harry Potter. Le programme comprend les bandes originales composées par John Williams, cinq fois oscarisé, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un Oscar.

Une expérience unique !

Cette soirée sera un voyage musical dans cet univers ou amitié, aventure, amour et cohésion se croisent dans le monde dangereux des magiciens. Les visiteurs peuvent s’attendre à être plongés dans un monde d’enchantement ainsi qu’à une dimension sonore unique qui leur laissera la chair de poule. Les effets visuels et magiques feront battre le cœur de tous les fans de Harry Potter un peu plus vite.

Expérience cinématographique et musicale unique en son genre La musique magique de Harry Potter.

Cette musique de film primée arrive maintenant en Europe sous forme de concerts uniques.

Les spectateurs vivront les moments musicaux les plus significatifs de Harry Potter. Le programme comprend les bandes originales composées par John Williams, cinq fois oscarisé, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un Oscar.

Une expérience unique !

Cette soirée sera un voyage musical dans cet univers ou amitié, aventure, amour et cohésion se croisent dans le monde dangereux des magiciens. Les visiteurs peuvent s’attendre à être plongés dans un monde d’enchantement ainsi qu’à une dimension sonore unique qui leur laissera la chair de poule. Les effets visuels et magiques feront battre le cœur de tous les fans de Harry Potter un peu plus vite. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

A unique cinematic and musical experience: The magical music of Harry Potter.

This award-winning film score is now coming to Europe in the form of one-off concerts.

Audiences will experience the most significant musical moments from Harry Potter. The program includes soundtracks composed by five-time Oscar winner John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper and Alexandre Desplat.

A unique experience!

The evening will be a musical journey into a world where friendship, adventure, love and cohesion intersect in the dangerous world of magicians. Visitors can expect to be immersed in a world of enchantment and a unique dimension of sound that will leave them with goose bumps. Visual and magical effects will make the hearts of all Harry Potter fans beat a little faster.

L’événement Opéra THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER Amiens a été mis à jour le 2019-07-26 par OT D’AMIENS