Opéra Voyage en Italie Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Opéra Voyage en Italie

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2027-06-03 20:00:00

fin : 2027-06-03 21:55:00

Date(s) :

2027-06-03 2027-06-04

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Barbara Dragan

Alto Lise Berthaud

L’Italie rêvée, théâtrale, lumineuse et fantasque irrigue toute cette soirée.

Dans l’Ouverture de son Carnaval romain, Berlioz en capte la fièvre, l’éclat et l’effervescence populaire dans une page rutilante et dramatique comme une véritable scène d’opéra. Avec Harold en Italie, inspiré par Byron autant que par le souvenir du voyage italien, le compositeur invente une oeuvre singulière, à mi-chemin entre symphonie et poème narratif, où l’alto de Lise Berthaud devient la voix d’un promeneur mélancolique, étranger au tumulte du monde et pourtant traversé par lui. En seconde partie, La Boutique fantasque, composée par Respighi à partir de pages de Rossini, apporte son contrepoint de charme, d’humour et de virtuosité. Tout un théâtre d’objets, de silhouettes et de mouvements s’y anime dans une orchestration étincelante. De la rêverie à la fête, de la promenade intérieure au ballet, ce concert compose une Italie de sensations, de masques et de couleurs.Tout public

5 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Conductor: Barbara Dragan

Viola: Lise Berthaud

The dreamlike, theatrical, luminous, and whimsical Italy permeates the entire evening.

In the Overture to his Roman Carnival, Berlioz captures its feverish energy, brilliance, and popular exuberance in a dazzling and dramatic piece that reads like a true opera scene. With *Harold in Italy*, inspired as much by Byron as by memories of his own Italian journey, the composer creates a singular work, halfway between a symphony and a narrative poem, in which Lise Berthaud’s viola becomes the voice of a melancholic wanderer, a stranger to the world’s turmoil and yet deeply affected by it. In the second half, *La Boutique fantasque*, composed by Respighi based on pages by Rossini, provides a charming counterpoint of humor and virtuosity. A whole theater of objects, silhouettes, and movements comes to life in a sparkling orchestration. From reverie to celebration, from an inner journey to ballet, this concert weaves together an Italy of sensations, masks, and colors.

L’événement Opéra Voyage en Italie Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY