Opération de broyage des déchets verts, Ateliers municipaux (parking), Senlis

Informations pratiques

Opération de broyage des déchets verts Samedi 28 novembre, 09h00 Ateliers municipaux (parking) Oise

Service gratuit pour les habitants de la CCSSO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T09:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T09:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise organise une série d’opérations gratuites de broyage des déchets verts dans plusieurs communes du territoire (cf flyer en pièce jointe).

Les habitants sont invités à venir avec leurs branchages (diamètre inférieur ou égale à 10 cm) et à repartir gratuitement avec du broyat, idéal pour le paillage des massifs, des haies et du potager.

Le broyage sera réalisé sur place par un professionnel. Transformez vos branchages en une ressource utile pour votre jardin !

De 9 h à 12 h dans les communes participantes :

• Mont-l’Évêque : samedi 3 octobre

• Villers-Saint-Frambourg-Ognon : samedi 24 octobre

• Courteuil : samedi 7 novembre

• Rully : samedi 14 novembre

• Thiers-sur-Thève : samedi 21 novembre

• Senlis : samedi 28 novembre

Branches acceptées : diamètre maximal 10 cm.

Merci de retirer les pierres, fils de fer, liens métalliques et autres corps étrangers afin de préserver le matériel de broyage.

Pensez simplement à apporter un contenant si vous souhaitez récupérer votre broyat.

Cette opération est gratuite et réservée aux habitants du territoire de la CCSSO.

+d’infos : service Environnement CCSSO – 03 44 99 08 61 – environnement@ccsso.fr

Ateliers municipaux (parking) 2 avenue Albert 1er 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « mailto:environnement@ccsso.fr »}]

Un service gratuit pour les habitants de la CCSSO