Opération Moto Jeunes Mâcon
lundi 6 juillet 2026 · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Opération Moto Jeunes
Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08
L’opération Moto Jeunes destinée aux 13/18 ans présente les codes de bonne pratique à l’utilisateur du 2 roues motorisé. Découvrez des ateliers autour des gestes de premiers secours et d’une conduite sécuritaire.
Accès gratuit sur inscription Inscription obligatoire.
à l’Infojeunes, place Saint-Pierre ou par téléphone au 03 85 21 91 97 .
Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 97
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English : Opération Moto Jeunes
L’événement Opération Moto Jeunes Mâcon a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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