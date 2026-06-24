Informations pratiques

Mâcon

Opération Moto Jeunes

Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08

L’opération Moto Jeunes destinée aux 13/18 ans présente les codes de bonne pratique à l’utilisateur du 2 roues motorisé. Découvrez des ateliers autour des gestes de premiers secours et d’une conduite sécuritaire.

Accès gratuit sur inscription Inscription obligatoire.

à l’Infojeunes, place Saint-Pierre ou par téléphone au 03 85 21 91 97 .

Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 97

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English : Opération Moto Jeunes

L’événement Opération Moto Jeunes Mâcon a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)