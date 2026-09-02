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AGENDA · Pont-Salomon

Opération prêts surprise les étrennes de Noël Rue des Accacias Pont-Salomon

lundi 14 décembre 2026 · Rue des Accacias · Pont-Salomon

Informations pratiques

Début
lundi 14 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Lieu
Rue des Accacias
Adresse
Bibliothèque Pierre Andrès
Ville
43330 Pont-Salomon
Département
Haute-Loire
Tarif

Pont-Salomon

Opération prêts surprise les étrennes de Noël

Rue des Accacias Bibliothèque Pierre Andrès Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-14
fin : 2026-12-24

Date(s) :
2026-12-14

Du 14 au 24 décembre, venez retirer des surprises sous le sapin de la bibliothèque de Pont-Salomon !
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Rue des Accacias Bibliothèque Pierre Andrès Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 54 27 69  bibliothequeptsalomon@loire-semene.fr

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English :

From December 14 to 24, come pick up some surprises under the tree at the Pont-Salomon Library!

L’événement Opération prêts surprise les étrennes de Noël Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène

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