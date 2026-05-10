OPLINEPRIZE INTERNATIONAL#18 / IA : GENERATIVE GENERATION Amphithéâtre Richelieu Sorbonne Paris

Projets numériques

Le OPLINEPRIZE International annonce sa 18e édition et confirme sa place de premier prix d’art contemporain dédié aux pratiques numériques et à l’art en ligne.

Placée sous le thème « IA : Générative-Génération », cette édition explore les mutations de la création à l’ère de l’intelligence artificielle : œuvres génératives, hybridations homme-machine, fictions spéculatives et nouveaux récits visuels.

Créé en 2009 par Michèle Robine, le prix réunit 18 commissaires et critiques internationaux qui sélectionnent chacun un artiste issu des scènes émergentes et confirmées. Fidèle à son ADN participatif, OPLINEPRIZE confie au public le soin d’élire le lauréat du Prix du Public via un vote en ligne ouvert du 1er au 31 mai 2026 sur le site officiel. Ce dispositif, pionnier dans le champ de l’art digital, crée un lien direct entre artistes et audiences internationales.

La cérémonie de remise des prix se tient le 6 juin 2026, à Paris dans le prestigieux amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne, dans le cadre de Nuit Blanche, rendez-vous majeur de la création contemporaine. Trois distinctions seront attribuées : un Prix du Public (vote en ligne), un Prix des Curateurs et un Prix du Jury Nouveaux Médias présidé par l’artiste Yann Toma.

Vote en ligne : 1er – 31 mai 2026

Remise des prix : 6 juin 2026 – Nuit Blanche, Paris

En partenariat avec : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’école 42, Ouest-Lumière, Institut acte Sorbonne Paris 1 – EA 7539, Ecole doctorale 279-ART

Avec le soutien Ministère de la Culture

Commissariat : Michèle Robine, Yann Toma

Créé en 2009 par Michèle Robine, OPLINEPRIZE, premier prix public d’art contemporain numérique prépare sa 18e édition, placée sous le signe de l’intelligence artificielle.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu Sorbonne 17, rue de la Sorbonne 75005 Paris



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