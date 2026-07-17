Opti’découpe : optimisez la valorisation de vos carcasses bovines en circuit court, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers

Informations pratiques

Opti’découpe : optimisez la valorisation de vos carcasses bovines en circuit court Mardi 17 novembre, 17h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Gratuit et sur inscription avant le 15 novembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T17:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T17:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:30:00+01:00

Face à la complexité et à la diversité des circuits de vente de la viande bovine, il devient difficile d’analyser sa rentabilité. Opti’découpe est un outil de calcul vous permettant d’estimer le rendement de découpe et la rentabilité prévisionnelle de la commercialisation d’une carcasse de gros bovin en circuit court, à partir des possibilités culinaires de chaque muscle et de vos prix de vente.

Il vous aide à optimiser la valorisation de vos carcasses. Il constitue aussi une base de communication (plan de découpe) avec le boucher qui travaillera la carcasse.

Envie d’en savoir plus sur cet outil gratuit ? Participez au webinaire de présentation du mardi 17 novembre 2026 de 17 h à 18 h 15.

La présentation sera assurée par Philippe MAUCHAMP, chargé de mission circuit de proximité à la Chambre d’agriculture des Vosges et concepteur de l’outil avec l’IDELE – Laboratoire de la qualité des viandes dans le cadre du projet Casdar VICTOR.

Ce webinaire est réalisé avec la participation financière du Conseil régional des Pays de la Loire et du Ministère de l’agriculture, Programme régional de développement agricole.

Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 14 avenue Jean-Joxé 49100 ANGERS Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UOU1JNUI5RDdDWjU4NEZQUVpJNDEyOTgwWi4u »}] https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UOU1JNUI5RDdDWjU4NEZQUVpJNDEyOTgwWi4u

Envie d’en savoir plus sur cet outil gratuit ? Participez au webinaire de présentation !

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire