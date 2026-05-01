Porte-du-Quercy

Opus Crocus en concert

Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Opus Crocus c’est un métissage d’instruments anciens et modernes, quatre talentueux artistes complices et exaltés à l’enthousiasme contagieux

Opus Crocus c’est un métissage d’instruments anciens et modernes, quatre talentueux artistes complices et exaltés à l’enthousiasme contagieux. Ce quatuor explore en toute liberté un large répertoire entre musique Renaissance, Baroque, Médiévale et sonorités traditionnelles d’Irlande, d’Écosse ou d’inspiration Flamenca…

Leur spectacle s'intitule "Renaissance extravagante", laissez vous tenter !

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Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 83 73 26 94 domainedeseguela@gmail.com

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English :

Opus Crocus is a blend of ancient and modern instruments, four talented artists with a contagious enthusiasm

L’événement Opus Crocus en concert Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot