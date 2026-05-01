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Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux Porte-du-Quercy

Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux Porte-du-Quercy

Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux Porte-du-Quercy dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place A. Gravignac

Ville : 46800 Porte-du-Quercy

Département : Lot

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Porte-du-Quercy

Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux

Place A. Gravignac Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

L'association Tener l'Estava vous invite à la salle des fêtes pour une journée en leur compagnie !

L'association Tener l'Estava vous invite à la salle des fêtes pour une journée en leur compagnie !

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Place A. Gravignac Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 88 77 

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English :

L’association Tener l'Estava invites you to the Salle des fêtes for a day in their company!

L’événement Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot

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