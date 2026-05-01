Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux Porte-du-Quercy
Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux Porte-du-Quercy dimanche 17 mai 2026.
Porte-du-Quercy
Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux
Place A. Gravignac Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
L'association Tener l'Estava vous invite à la salle des fêtes pour une journée en leur compagnie !
L'association Tener l'Estava vous invite à la salle des fêtes pour une journée en leur compagnie !
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Place A. Gravignac Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 88 77
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English :
L’association Tener l'Estava invites you to the Salle des fêtes for a day in their company!
L’événement Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot
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