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Orchestre de chambre Camérata de Figeac Figeac

Orchestre de chambre Camérata de Figeac Figeac

Orchestre de chambre Camérata de Figeac Figeac samedi 6 juin 2026.

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Figeac

Orchestre de chambre Camérata de Figeac

Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le Chœur de Figeac et l’orchestre de chambre Camérata proposent un concert sous la direction de Peter Nowfèl !
Cette soirée musicale réunit choristes et musiciens autour d’un répertoire de musique classique interprété dans l’église Notre-Dame des Voyageurs à Capdenac-Gare.

– Concert du Chœur de Figeac
– Participation de l’orchestre de chambre Camérata
– Direction musicale Peter Nowfèl
– Œuvres de Chlicot, Vierne et Ejelheim   .

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 75 51 22 30  cameratadefigeac@gmail.com

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English :

The Ch?ur de Figeac and the Camérata chamber orchestra offer a concert conducted by Peter Nowfèl!

L’événement Orchestre de chambre Camérata de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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