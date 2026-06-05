Figeac

Orchestre de chambre Camérata de Figeac

Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Chœur de Figeac et l’orchestre de chambre Camérata proposent un concert sous la direction de Peter Nowfèl !

Cette soirée musicale réunit choristes et musiciens autour d’un répertoire de musique classique interprété dans l’église Notre-Dame des Voyageurs à Capdenac-Gare.

– Concert du Chœur de Figeac

– Participation de l’orchestre de chambre Camérata

– Direction musicale Peter Nowfèl

– Œuvres de Chlicot, Vierne et Ejelheim .

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 75 51 22 30 cameratadefigeac@gmail.com

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English :

The Ch?ur de Figeac and the Camérata chamber orchestra offer a concert conducted by Peter Nowfèl!

L’événement Orchestre de chambre Camérata de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)