Orchestre de chambre Camérata de Figeac Figeac
Orchestre de chambre Camérata de Figeac Figeac samedi 6 juin 2026.
Figeac
Orchestre de chambre Camérata de Figeac
Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Chœur de Figeac et l’orchestre de chambre Camérata proposent un concert sous la direction de Peter Nowfèl !
Cette soirée musicale réunit choristes et musiciens autour d’un répertoire de musique classique interprété dans l’église Notre-Dame des Voyageurs à Capdenac-Gare.
– Concert du Chœur de Figeac
– Participation de l’orchestre de chambre Camérata
– Direction musicale Peter Nowfèl
– Œuvres de Chlicot, Vierne et Ejelheim .
Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 75 51 22 30 cameratadefigeac@gmail.com
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English :
The Ch?ur de Figeac and the Camérata chamber orchestra offer a concert conducted by Peter Nowfèl!
L’événement Orchestre de chambre Camérata de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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