Stages de danse avec Universal culture à Figeac Figeac
Stages de danse avec Universal culture à Figeac Figeac samedi 6 juin 2026.
Figeac
Stages de danse avec Universal culture à Figeac
Rue Victor Delbos-espace Henri Vayssette Figeac Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
L’association Universal Culture propose un stage de danse africaine animé par Aïda Touré, danseuse, musicienne, metteuse en scène et compositrice sénégalaise
L’association Universal Culture propose un stage de danse africaine animé par Aïda Touré, danseuse, musicienne, metteuse en scène et compositrice sénégalaise. L’artiste a collaboré avec plusieurs compagnies et projets chorégraphiques et musicaux en France et à l’international. Ce stage permet de découvrir les rythmes et les mouvements des danses africaines dans une ambiance conviviale et dynamique.
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Rue Victor Delbos-espace Henri Vayssette Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 77 82 82 91 universal.culture.46@gmail.com
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English :
The Universal Culture association is offering an African dance workshop led by Senegalese dancer, musician, director and composer Aïda Touré
L’événement Stages de danse avec Universal culture à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Figeac
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