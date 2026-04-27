Orchestre Départemental de l’Yonne Entre Ciel et Terre Parvis de la Basilique Vézelay

Vézelay

Orchestre Départemental de l’Yonne Entre Ciel et Terre

Parvis de la Basilique Basilique Sainte Marie-Madeleine Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Ouverture et grandeur

Le programme s’ouvre avec Music for a Solemnity de Jan de Haan, une œuvre noble aux harmonies solennelles qui instaure un climat de respect. Il se poursuit avec le Tannhäuser Festival de Richard Wagner, chef-d’œuvre puissant évoquant la rédemption, dont la richesse orchestrale fera vibrer le lieu. Enfin, Golden Peak de Thierry Deleruyelle célèbre l’élévation et l’effort vers la lumière, en écho à la colline éternelle de Vézelay.

La création et la paix

Avec Intåg i Sommarhagen de Jerker Johansson, véritable “entrée dans le jardin d’été”, la musique devient lumineuse et joyeuse, célébrant la nature. Les musiques de film prennent ensuite le relais avec Avatar Soundtrack Highlights de James Horner, ode au lien sacré entre l’homme et son environnement, et How to Train Your Dragon de John Powell, fresque épique autour de la réconciliation et du dépassement des peurs.

Humanité et fraternité

L’émotion se prolonge avec Hymne à l’amour de Édith Piaf, véritable prière universelle portée par la force du don de soi. Un hommage à la tendresse et à l’espoir se dessine ensuite à travers l’univers de Charles Chaplin (arr. Marcel Peeters). L’énergie collective s’exprime dans Balkan Dance d’Etienne Crausaz, invitation à la joie et à la fraternité, tandis que Ebony Fantasy de Filipe Ceunen apporte une parenthèse de douceur. Enfin, At World’s End de Hans Zimmer vient clore ce voyage musical sur une note de courage, de solidarité et d’espoir face aux épreuves. .

Parvis de la Basilique Basilique Sainte Marie-Madeleine Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 24 62 accueil@vezelay.fr

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English : Orchestre Départemental de l’Yonne Entre Ciel et Terre

L’événement Orchestre Départemental de l’Yonne Entre Ciel et Terre Vézelay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay