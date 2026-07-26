Orchestre des jeunes : Mozart, Dvořák Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

mardi 13 octobre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Auditorium Marcel Landowski

Wolfgang Amadeus MOZART Concerto pour piano n° 23 en la majeur, K. 488

David Saudubray, piano

Antonín DVOŘÁK Symphonie n° 9 en mi mineur « Du Nouveau Monde »

Orchestre des jeunes

Benoît Girault, direction

Premier concert de la saison de l’Orchestre des Jeunes

Le mercredi 14 octobre 2026

de 18h30 à 20h00

Le mardi 13 octobre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T21:30:00+02:00

fin : 2026-10-14T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-13T18:30:00+02:00_2026-10-13T20:00:00+02:00;2026-10-14T18:30:00+02:00_2026-10-14T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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