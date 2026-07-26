UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Orchestre des jeunes : Mozart, Dvořák Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

mardi 13 octobre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Orchestre des jeunes : Mozart, Dvořák Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein
Adresse
14, rue de Madrid
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Auditorium Marcel Landowski

Wolfgang Amadeus MOZART Concerto pour piano n° 23 en la majeur, K. 488
David Saudubray, piano

Antonín DVOŘÁK Symphonie n° 9 en mi mineur « Du Nouveau Monde »

Orchestre des jeunes

Benoît Girault, direction

Premier concert de la saison de l’Orchestre des Jeunes
Le mercredi 14 octobre 2026
de 18h30 à 20h00
Le mardi 13 octobre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-14T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-13T18:30:00+02:00_2026-10-13T20:00:00+02:00;2026-10-14T18:30:00+02:00_2026-10-14T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid  75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


Afficher la carte du lieu Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)