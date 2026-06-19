Orchestre Le Palais Royal Les romantiques, de Budapest à Séville | Les Flâneries Musicales La Comédie Reims mardi 23 juin 2026.

Reims

Orchestre Le Palais Royal Les romantiques, de Budapest à Séville | Les Flâneries Musicales

La Comédie 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Tout public

En France au XIXe siècle, les récits de voyages, les révolutions et le Romantisme entraînent les artistes au-delà des frontières. Ils y découvrent de riches palettes et de nouveaux horizons. Le Conservatoire envoie ses meilleurs compositeurs à la Villa Médicis et Berlioz écrit Le Carnaval romain. Nerval traduit le Faust de Goethe et Berlioz écrit La Damnation de Faust avec sa pittoresque Marche hongroise. Quant à Bizet et Lalo, ils sont possédés par l’Espagne. Inspirés par son écrasant soleil, son caractère fier et ses rythmes ancestraux, tous deux écrivent des chefs-d’œuvre pétris de passions et de sang.

Lorsqu’en 1871 la Société Nationale de Musique prend pour devise Ars Gallica , ce singulier esprit musical français continue de danser avec élégance et raffinement. Ebloui par le monde qui s’ouvre à lui, il adopte alors de nouvelles langues et des accents inédits, qu’il transfigure par son génie propre, sa fantaisie et son panache. .

La Comédie 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Orchestre Le Palais Royal Les romantiques, de Budapest à Séville | Les Flâneries Musicales

L’événement Orchestre Le Palais Royal Les romantiques, de Budapest à Séville | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès