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Orchestre Molto Assaï – de Bach à Piazzolla – musique de chambre, Athénée municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

Orchestre Molto Assaï – de Bach à Piazzolla – musique de chambre, Athénée municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

Orchestre Molto Assaï – de Bach à Piazzolla – musique de chambre, Athénée municipal Joseph Wresinski, Bordeaux samedi 2 mai 2026.

Lieu : Athénée municipal Joseph Wresinski

Adresse : 10 Pl. Saint-Christoly, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Orchestre Molto Assaï – de Bach à Piazzolla – musique de chambre Samedi 2 mai, 17h00 Athénée municipal Joseph Wresinski Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T17:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T17:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:30:00+02:00

Les musiciens de l’orchestre Molto Assai et leurs amis vous invitent à partager un moment musical varié et accessible à tous. Du duo au sextuor, du baroque à l’époque moderne, ils vous proposent un voyage musical dans une atmosphère conviviale, propice aux échanges autour de la musique.

Athénée municipal Joseph Wresinski 10 Pl. Saint-Christoly, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les musiciens de l’orchestre Molto Assai et leurs amis vous invitent à partager un moment musical varié (du baroque à l’époque moderne) et accessible à tous. classique orchestre molto assai

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