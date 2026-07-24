ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Perpignan
dimanche 3 janvier 2027 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 17.5
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-03 16:00:00
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2027-01-03
Un concert du Nouvel An mêlant énergie, émotion et virtuosité, porté par l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marianne Crebassa et le chef Timur Zangiev.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
A New Year’s concert blending energy, emotion, and virtuosity, performed by the Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marianne Crebassa, and conductor Timur Zangiev.
L’événement ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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