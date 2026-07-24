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ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Perpignan

dimanche 3 janvier 2027 · Perpignan

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 3 janvier 2027
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Heure de début
16:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
14 14 17.5 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 17.5

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-03 16:00:00
fin : 2027-01-03

Date(s) :
2027-01-03

Un concert du Nouvel An mêlant énergie, émotion et virtuosité, porté par l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marianne Crebassa et le chef Timur Zangiev.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

A New Year’s concert blending energy, emotion, and virtuosity, performed by the Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marianne Crebassa, and conductor Timur Zangiev.

L’événement ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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