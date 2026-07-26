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Orchestre symphonique : Beethoven, Berlioz Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

jeudi 15 octobre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Orchestre symphonique : Beethoven, Berlioz Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein
Adresse
14, rue de Madrid
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Auditorium Marcel Landowski

Ludwig van Beethoven, Ouverture de Leonore n° 3 en ut majeur, opus 72a
Hector Berlioz, Symphonie fantastique

Orchestre symphonique du Conservatoire
Pierre-Michel Durand, direction

Premier concert de la saison de l’Orchestre symphonique
Le vendredi 16 octobre 2026
de 18h30 à 20h00
Le jeudi 15 octobre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T18:30:00+02:00_2026-10-15T20:00:00+02:00;2026-10-16T18:30:00+02:00_2026-10-16T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid  75008 Paris
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