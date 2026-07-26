Orchestre symphonique : Beethoven, Berlioz Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
jeudi 15 octobre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris
Informations pratiques
Auditorium Marcel Landowski
Ludwig van Beethoven, Ouverture de Leonore n° 3 en ut majeur, opus 72a
Hector Berlioz, Symphonie fantastique
Orchestre symphonique du Conservatoire
Pierre-Michel Durand, direction
Premier concert de la saison de l’Orchestre symphonique
Le vendredi 16 octobre 2026
de 18h30 à 20h00
Le jeudi 15 octobre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T18:30:00+02:00_2026-10-15T20:00:00+02:00;2026-10-16T18:30:00+02:00_2026-10-16T20:00:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
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