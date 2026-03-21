Orchestre symphonique création du compositeur Anthony Girard Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Orchestre symphonique création du compositeur Anthony Girard Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 28 mai 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Anthony GIRARD, Les Âmes perdues
Anthony GIRARD, Or concerto pour flûte (création)
Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie n°4
Vincent Lucas, soliste
Pierre-Michel Durand, direction
Dernier concert de la saison de l’orchestre symphonique, la création du compositeur Anthony Girard sera interprétée par Vincent Lucas
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T20:30:00+02:00;2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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