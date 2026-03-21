Orchestre symphonique création du compositeur Anthony Girard Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Anthony GIRARD, Les Âmes perdues

Anthony GIRARD, Or concerto pour flûte (création)

Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie n°4

Vincent Lucas, soliste

Pierre-Michel Durand, direction

Dernier concert de la saison de l’orchestre symphonique, la création du compositeur Anthony Girard sera interprétée par Vincent Lucas

Le vendredi 29 mai 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T20:30:00+02:00;2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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