Orchestre symphonique : Musique russe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

jeudi 3 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Auditorium Marcel Landowski



Piotr Tchaïkovski, Variations Rococo

Dmitri Chostakovitch, Symphonie n°5 en ré mineur, opus 47

Soliste : lauréat du concours de concertos du CRR

Pierre-Michel Durand, direction

L’Orchestre symphonique interprète un programme de musique russe

Le vendredi 04 décembre 2026

de 18h30 à 20h00

Le jeudi 03 décembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-03T19:30:00+01:00

fin : 2026-12-04T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-03T18:30:00+02:00_2026-12-03T20:00:00+02:00;2026-12-04T18:30:00+02:00_2026-12-04T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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