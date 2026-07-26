UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Orchestre symphonique : Musique russe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

jeudi 3 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Orchestre symphonique : Musique russe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein
Adresse
14, rue de Madrid
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Auditorium Marcel Landowski

Piotr Tchaïkovski, Variations Rococo
Dmitri Chostakovitch, Symphonie n°5 en ré mineur, opus 47
Soliste : lauréat du concours de concertos du CRR

Pierre-Michel Durand, direction

L’Orchestre symphonique interprète un programme de musique russe
Le vendredi 04 décembre 2026
de 18h30 à 20h00
Le jeudi 03 décembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-03T19:30:00+01:00
fin : 2026-12-04T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-03T18:30:00+02:00_2026-12-03T20:00:00+02:00;2026-12-04T18:30:00+02:00_2026-12-04T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid  75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


Afficher la carte du lieu Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)