« Orgue à Midi », audition d’orgue par Frédéric Isoleta, Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, Nîmes

Informations pratiques

« Orgue à Midi », audition d’orgue par Frédéric Isoleta Samedi 19 septembre, 12h00 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Le grand orgue de tribune de la cathédrale est-il le plus ancien et le plus grand des orgues de Nîmes ?

Construit à l’origine en 1652 par les frères Eustache, de Marseille, puis restauré à de nombreuses reprises, il a fait l’objet d’une reconstruction en 1982 par la maison Kern, de Strasbourg.

Celle-ci a réalisé un très bel orgue de 49 jeux, répartis sur quatre claviers et pédalier.

Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 9 rue Saint-Castor, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie

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@ Rémi Benali – Ville de Nîmes