« Orgue à Midi », audition d’orgue par Frédéric Isoleta, Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor · Nîmes
Informations pratiques
« Orgue à Midi », audition d’orgue par Frédéric Isoleta Samedi 19 septembre, 12h00 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Le grand orgue de tribune de la cathédrale est-il le plus ancien et le plus grand des orgues de Nîmes ?
Construit à l’origine en 1652 par les frères Eustache, de Marseille, puis restauré à de nombreuses reprises, il a fait l’objet d’une reconstruction en 1982 par la maison Kern, de Strasbourg.
Celle-ci a réalisé un très bel orgue de 49 jeux, répartis sur quatre claviers et pédalier.
Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 9 rue Saint-Castor, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie
Le Grand Orgue de Tribune de la Cathédrale est-il le plus ancien et le plus grand des orgues de Nîmes ? Construit à l’origine en 1652 par les frères Eustache, de Marseille, restauré à de nombreuses a…
@ Rémi Benali – Ville de Nîmes
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