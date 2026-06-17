Orgue de Barbarie le Manivelonote monistrol-sur-loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Orgue de Barbarie le Manivelonote

monistrol-sur-loire Place de la victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Un instrument unique, fabriqué par l’artiste lui-même, une sonorité incomparable pour une ambiance festive,

Un répertoire de chansons connues de tous, un marché de producteurs animé !

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monistrol-sur-loire Place de la victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

A one-of-a-kind instrument, crafted by the artist himself, with an incomparable sound that sets a festive mood,

a repertoire of songs everyone knows, and a lively farmers’ market!

L’événement Orgue de Barbarie le Manivelonote Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron