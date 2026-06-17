Orgue de Barbarie le Manivelonote monistrol-sur-loire Monistrol-sur-Loire
Orgue de Barbarie le Manivelonote monistrol-sur-loire Monistrol-sur-Loire samedi 11 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Orgue de Barbarie le Manivelonote
monistrol-sur-loire Place de la victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Un instrument unique, fabriqué par l’artiste lui-même, une sonorité incomparable pour une ambiance festive,
Un répertoire de chansons connues de tous, un marché de producteurs animé !
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monistrol-sur-loire Place de la victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
A one-of-a-kind instrument, crafted by the artist himself, with an incomparable sound that sets a festive mood,
a repertoire of songs everyone knows, and a lively farmers’ market!
L’événement Orgue de Barbarie le Manivelonote Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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