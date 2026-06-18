Orgue en ville: Bach en famille Chapelle Centre Diocésain Besançon
Orgue en ville: Bach en famille Chapelle Centre Diocésain Besançon dimanche 5 juillet 2026.
Besançon
Orgue en ville: Bach en famille
Chapelle Centre Diocésain 20 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert Bach en famille
Ensemble Les Alizés
Clémence Comte, flûte à bec et direction.
Pour clôturer cette édition, et ouvrir par la même occasion l’académie de musique ancienne, l’ensemble Les Alizés vous propose un programme autour des compositions de J.S. Bach et de sa famille. Les concerts de l’académie se dérouleront du 6 au 12 juillet à 18h30 à la chapelle du centre diocésain.
+ d’infos academiemusicalelesalizes.wordpress.com .
Chapelle Centre Diocésain 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgue en ville: Bach en famille
L’événement Orgue en ville: Bach en famille Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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