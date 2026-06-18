Orgue en ville: Bach en famille Chapelle Centre Diocésain Besançon

Besançon

Orgue en ville: Bach en famille

Chapelle Centre Diocésain 20 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert Bach en famille

Ensemble Les Alizés

Clémence Comte, flûte à bec et direction.

Pour clôturer cette édition, et ouvrir par la même occasion l’académie de musique ancienne, l’ensemble Les Alizés vous propose un programme autour des compositions de J.S. Bach et de sa famille. Les concerts de l’académie se dérouleront du 6 au 12 juillet à 18h30 à la chapelle du centre diocésain.

+ d’infos academiemusicalelesalizes.wordpress.com .

Chapelle Centre Diocésain 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: Bach en famille

L’événement Orgue en ville: Bach en famille Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON