Orgue en ville: Forêts paisibles Chapelle du centre diocésain Besançon
Orgue en ville: Forêts paisibles Chapelle du centre diocésain Besançon samedi 4 juillet 2026.
Besançon
Orgue en ville: Forêts paisibles
Chapelle du centre diocésain 20 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
FORÊTS PAISIBLES
Choeur du Haut en Bas
Edlira Priftuli, direction
Bénédicte Kaulek, orgue et piano
L’art et la peinture ont longtemps été un miroir de ce que la nature nous offre de plus beau. Gauguin, Verlaine, Hugo…, les exemples ne manquent pas. Et les compositeurs ? Les lumières, les couleurs, les sonorités de la nature sont aussi leur première source d’inspiration.
Avec Monteverdi, Marenzio mais aussi Fauré et Trenet, le choeur régional participatif 2026 vous propose un voyage imaginaire à la montagne ou à la mer, au printemps ou en été. Le musicien anonyme, l’homme et la femme du peuple, eux aussi nous accompagneront dans cette aventure. Venez, on vous emmène !
co-production festival de Musique du Haut-Jura & festival Musiques en Haut .
Chapelle du centre diocésain 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgue en ville: Forêts paisibles
L’événement Orgue en ville: Forêts paisibles Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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