Orgue en ville: Joute d’improvisation rue de la convention Besançon
Orgue en ville: Joute d’improvisation rue de la convention Besançon samedi 4 juillet 2026.
Besançon
Orgue en ville: Joute d’improvisation
rue de la convention cathédrale St-Jean Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
JOUTE D’IMPROVISATION
En partenariat avec les Amis de l’orgue de Besançon
Samuel Liégeon, orgue
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, orgue
Sous les voûtes séculaires de la cathédrale de Besançon, deux artistes se rencontrent pour renouer avec l’un des arts les plus fascinants de la tradition musicale l’improvisation. Samuel Liégeon et Baptiste Florien Marne Ouvrard, tous deux héritiers d’une longue lignée d’organistes-improvisateurs, investiront les deux orgues de l’édifice pour un dialogue d’exception.
À la manière des joutes musicales qui animaient la période baroque, ils feront de l’instant présent le cœur même de leur art. Ici, rien n’est fixé, tout advient formes, styles, architectures sonores naissent et se déploient dans l’instant, portés par une écoute mutuelle d’une rare intensité.
Tantôt miroir, tantôt contradiction, tantôt fusion, leurs interventions tissent un discours où la rhétorique musicale retrouve ses droits, où l’invention devient langage. L’orgue, dans toute sa richesse et sa diversité de timbres, se fait tour à tour orchestre, chœur ou théâtre intérieur.
Le public, convié à participer, verra ses suggestions devenir matière vivante, transfigurée par l’imagination des interprètes. Ainsi se construit, sous les yeux et les oreilles de chacun, une œuvre éphémère, unique, irréductible à toute répétition.
Ce concert se veut autant une célébration de la tradition que son renouvellement un espace de liberté, d’écoute et de partage, où la virtuosité ne s’impose jamais sans poésie, et où la pensée musicale se déploie dans toute sa profondeur.
Une expérience rare, où le souffle de l’improvisation redonne à la musique son caractère le plus vivant et le plus insaisissable. .
rue de la convention cathédrale St-Jean Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgue en ville: Joute d’improvisation
L’événement Orgue en ville: Joute d’improvisation Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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