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AGENDA · Besançon

Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio Petit Kursaal Besançon

samedi 4 juillet 2026 · Petit Kursaal · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Petit Kursaal
Adresse
2 Place du Théâtre
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

SOIRÉE JAZZ 2ème partie
LAURENT DE WILDE TRIO
Elise Vassallucci, voix
Laurent de Wilde, piano
Donald Kontomanou, batterie
Jérôme Regard, contrebasse
Il revient pour la 4ème fois au festival ! Mais à chaque fois, c’est unique. Une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. Le trio invite cette année Elise Vassallucci, étoile montante du jazz vocal pour une soirée qui s’annonce magique !   .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio

L’événement Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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