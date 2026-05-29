Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio Petit Kursaal Besançon
samedi 4 juillet 2026 · Petit Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
SOIRÉE JAZZ 2ème partie
LAURENT DE WILDE TRIO
Elise Vassallucci, voix
Laurent de Wilde, piano
Donald Kontomanou, batterie
Jérôme Regard, contrebasse
Il revient pour la 4ème fois au festival ! Mais à chaque fois, c’est unique. Une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. Le trio invite cette année Elise Vassallucci, étoile montante du jazz vocal pour une soirée qui s’annonce magique ! .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio
L’événement Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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