Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio Petit Kursaal Besançon

Informations pratiques

Besançon

Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

SOIRÉE JAZZ 2ème partie

LAURENT DE WILDE TRIO

Elise Vassallucci, voix

Laurent de Wilde, piano

Donald Kontomanou, batterie

Jérôme Regard, contrebasse

Il revient pour la 4ème fois au festival ! Mais à chaque fois, c’est unique. Une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. Le trio invite cette année Elise Vassallucci, étoile montante du jazz vocal pour une soirée qui s’annonce magique ! .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio

L’événement Orgue en ville: Laurent de Wilde Trio Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON