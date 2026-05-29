Orgue en ville: Scottish Fields Petit Kursaal Besançon

Besançon

Orgue en ville: Scottish Fields

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

SOIRÉE JAZZ:

1ère partie (45 min)

SCOTTISCH FIELDS

Nicolas Maturiau, vibraphone

Jérôme Regard, contrebasse

Donald Kontomanou, batterie

En première partie de cette soirée, venez entendre un répertoire varié entre standards et compositions. Pour cette occasion, cette formation s’est réunie autour des compositions de Nicolas Mathuriau.

Entre les deux concerts, venez boire un verre ! Rendez-vous salle Proudhon. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: Scottish Fields

L’événement Orgue en ville: Scottish Fields Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON