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Orgue en ville: Scottish Fields Petit Kursaal Besançon

Orgue en ville: Scottish Fields Petit Kursaal Besançon samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Petit Kursaal
Adresse
2 Place du Théâtre
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Orgue en ville: Scottish Fields

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

SOIRÉE JAZZ:
1ère partie (45 min)
SCOTTISCH FIELDS
Nicolas Maturiau, vibraphone
Jérôme Regard, contrebasse
Donald Kontomanou, batterie
En première partie de cette soirée, venez entendre un répertoire varié entre standards et compositions. Pour cette occasion, cette formation s’est réunie autour des compositions de Nicolas Mathuriau.
Entre les deux concerts, venez boire un verre ! Rendez-vous salle Proudhon.   .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Orgue en ville: Scottish Fields

L’événement Orgue en ville: Scottish Fields Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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