Orgue en ville: Scottish Fields Petit Kursaal Besançon
Orgue en ville: Scottish Fields Petit Kursaal Besançon samedi 4 juillet 2026.
Besançon
Orgue en ville: Scottish Fields
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
SOIRÉE JAZZ:
1ère partie (45 min)
SCOTTISCH FIELDS
Nicolas Maturiau, vibraphone
Jérôme Regard, contrebasse
Donald Kontomanou, batterie
En première partie de cette soirée, venez entendre un répertoire varié entre standards et compositions. Pour cette occasion, cette formation s’est réunie autour des compositions de Nicolas Mathuriau.
Entre les deux concerts, venez boire un verre ! Rendez-vous salle Proudhon. .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgue en ville: Scottish Fields
L’événement Orgue en ville: Scottish Fields Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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