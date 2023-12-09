Origami, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Origami, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 9 décembre 2023.
Origami 9 et 10 décembre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00
Fin : 2023-12-10T14:30:00+01:00 – 2023-12-10T15:30:00+01:00
Proposé par Quartier Japon
Inscriptions sur place
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, débutant ou pratiquant, venez réaliser des pliages origami avec nos intervenantes japonaises ! enfants fête
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