Origine Espace Noriac Limoges

Origine

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

BigBandPan réunit une vingtaine de musiciens et musiciennes autour du handpan, instrument mélodique issu du steel drum. Né en 2020 au sein de l’association Baobab Limoges, l’ensemble propose une expérience musicale rare un véritable “big band” entièrement dédié au handpan, une première en France.

Le concert Origine présente des compositions originales, mêlant parfois ngoni, violon, percussions et autres sonorités du monde. La musique navigue entre énergie festive et mélancolie douce, invitant au voyage et au lâcher-prise.

Sur scène, la chorégraphie des mains sur les handpans ajoute une dimension visuelle hypnotique. BigBandPan rassemble des musiciens et musiciennes amateurs de tous horizons, portés par le plaisir de jouer ensemble et de partager une musique vibrante et sensible. .

