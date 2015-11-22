Orlando A Melancholic Portrait Opéra de Reims Reims
dimanche 22 novembre 2026 · Opéra de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Orlando A Melancholic Portrait
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne
Tarif : 5 – 5 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22 16:40:00
Date(s) :
2026-11-22
Tout public
Orlando A Melancholic Portrait
Musique Œuvres d’Orlando di Lasso
Adaptation du texte Orlando, une biographie de Virginia Woolf
D’après la traduction de Charles Mauron (Le bruit du temps Septembre 2020), adaptation réalisée par Anne-Lise Heimburger et Simon-Pierre Bestion
Conception, mise en scène, direction musicale, arrangements Simon-Pierre Bestion
Artiste associée · En partenariat avec l’Opéra de Reims
Avec un chœur et un orchestre d’instruments modernes comme baroques, Orlando est un voyage temporel et musical allant du répertoire sacré aux chansons mélancoliques en passant par des pièces instrumentales fulgurantes.
Orlando di Lasso, compositeur flamand du XVIème siècle, est un personnage légendaire à la vie digne d’un film. Voyageant dans une Europe animée par la Renaissance italienne, il est nommé maître de la Chapelle musicale d’une basilique de Rome à vingt-et-un ans et mène une double vie d’espion pour l’empereur Charles Quint. Cette performance musicale et théâtrale, pensée comme une biographie, fait se croiser deux Orlando puisque des extraits du roman éponyme de Virginia Woolf, dans lequel un homme devient femme et explore les époques, sont racontés par la comédienne Anne-Lise Heimburger. Le chef d’orchestre Simon-Pierre Bestion interprète les œuvres d’Orlando di Lasso avec une grande liberté d’instrumentation et révèle à notre époque ce compositeur du passé.
Parole du metteur en scène et directeur musical
Cette mise en miroir subversive de deux Orlando natifs du XVIe siècle, l’un bien réel et l’autre fictif apporte un regard nouveau sur des musiques qui semblent ne pas avoir pris une ride, ainsi qu’un nouveau coup de projecteur sur un texte porteur de sujets d’une étonnante et indispensable contemporanéité.
Simon-Pierre Bestion
Date
Dimanche 22 novembre 15h
Lieu Opéra de Reims, 1 Rue de Vesle, 51100 Reims
Public Tout public dès 10 ans
Durée 1h40 .
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Orlando A Melancholic Portrait
L’événement Orlando A Melancholic Portrait Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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