Orsolina Schubert — Reger Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges
dimanche 18 octobre 2026 · Opéra de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Orsolina Schubert — Reger Opéra de Limoges
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18 16:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Concert symphonique de l’orchestre de l’Opéra de Limoges.
Prélude à 13h45 présentation du programme par le chef d’orchestre P. Baleff
Max Reger, compositeur allemand du tournant du XXe siècle, très apprécié dans son pays, a produit une œuvre abondante qui reste dans la veine romantique. C’est à la fin de sa vie qu’il écrivit ses fameuses Variations et fugue sur un thème de Mozart, hommage basé sur le célébrissime Sonate pour piano n°11, empreinte de douceur et de mélancolie.
Franz Schubert laisse inachevée sa 8e Symphonie. S’il n’a jamais entendu sa composition, qui sera jouée pour la première fois à Vienne près de 40 ans après sa mort, la popularité de cette œuvre ne s’est jamais tarie, restant l’une des plus universellement aimées de l’histoire de la musique. À nulle autre pareille, l’Inachevée est un chef-d’œuvre d’inspiration pure.
Durée 1h15. .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Orsolina Schubert — Reger Opéra de Limoges
L’événement Orsolina Schubert — Reger Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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