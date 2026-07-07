Orsolina Schubert — Reger Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Orsolina Schubert — Reger Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Concert symphonique de l’orchestre de l’Opéra de Limoges.

Prélude à 13h45 présentation du programme par le chef d’orchestre P. Baleff

Max Reger, compositeur allemand du tournant du XXe siècle, très apprécié dans son pays, a produit une œuvre abondante qui reste dans la veine romantique. C’est à la fin de sa vie qu’il écrivit ses fameuses Variations et fugue sur un thème de Mozart, hommage basé sur le célébrissime Sonate pour piano n°11, empreinte de douceur et de mélancolie.

Franz Schubert laisse inachevée sa 8e Symphonie. S’il n’a jamais entendu sa composition, qui sera jouée pour la première fois à Vienne près de 40 ans après sa mort, la popularité de cette œuvre ne s’est jamais tarie, restant l’une des plus universellement aimées de l’histoire de la musique. À nulle autre pareille, l’Inachevée est un chef-d’œuvre d’inspiration pure.

Durée 1h15. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Orsolina Schubert — Reger Opéra de Limoges

L’événement Orsolina Schubert — Reger Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole