Orthosigneuse, un métier à découvrir : rencontre avec Saliha Heouaïne Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Orthosigneuse, un métier à découvrir : rencontre avec Saliha Heouaïne Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris mardi 16 juin 2026.
Mauvaise articulation des mains, mouvements maladroits, bégaiement des mains, fixation du regard, toutes ces difficultés peuvent être évaluées et rééduquées. Venez découvrir ce métier récent et méconnu.
Pour adolescents et adultes, entrée libre, en présence d’interprètes LSF/FR.
Saliha Heouaïne est « orthosigneuse ». Ce mot valise est constitué du mot orthophonie et du mot signe. L’orthophoniste est un(e) professionnel(le) qui remédie aux problèmes liés à l’audition, la voix et l’écrit. Le métier d’orthosigneuse s’adresse aux sourds de tout âge ayant un problème de langue des signes.
Le mardi 16 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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