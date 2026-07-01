Ose un été autrement Port de Saint-Thibault Saint-Léger-des-Vignes
samedi 25 juillet 2026 · Port de Saint-Thibault · Saint-Léger-des-Vignes
Informations pratiques
Saint-Léger-des-Vignes
Ose un été autrement
Port de Saint-Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-26
Dans le cadre de programmation estivale du tiers-lieux La Lucarne, 6 ateliers découverte consacrés
– à la lecture efficace (comprendre rapidement l’essentiel et mieux retenir durablement)
– à la mémorisation performante ( ancrer l’information plus facilement grâce aux bonnes méthodes)
– aux croyances limitantes (identifier ce qui freine et avancer avec confiance)
Ces rendez-vous sont accessibles aux adultes, adolescents (dès 16 ans), parents, habitants du territoire et visiteurs de passage.
Sur réservation via le lien Internet. .
Port de Saint-Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 61 77 66 contact@dhe-cr.fr
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English : Ose un été autrement
L’événement Ose un été autrement Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Sud Nivernais
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