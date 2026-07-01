Ose un été autrement Port de Saint-Thibault Saint-Léger-des-Vignes

Informations pratiques

Saint-Léger-des-Vignes

Ose un été autrement

Port de Saint-Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-26

Dans le cadre de programmation estivale du tiers-lieux La Lucarne, 6 ateliers découverte consacrés

– à la lecture efficace (comprendre rapidement l’essentiel et mieux retenir durablement)

– à la mémorisation performante ( ancrer l’information plus facilement grâce aux bonnes méthodes)

– aux croyances limitantes (identifier ce qui freine et avancer avec confiance)

Ces rendez-vous sont accessibles aux adultes, adolescents (dès 16 ans), parents, habitants du territoire et visiteurs de passage.

Sur réservation via le lien Internet. .

Port de Saint-Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 61 77 66 contact@dhe-cr.fr

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English : Ose un été autrement

L’événement Ose un été autrement Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Sud Nivernais