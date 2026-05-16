Spectacle Une bouteille à la mer Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
Spectacle Une bouteille à la mer Route nationale Saint-Léger-des-Vignes jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Spectacle Une bouteille à la mer
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
En cette fin d’après-midi la guinguette de la Lucarne accueille la compagnie Azulie de Varennes-Vauzelles avec Une bouteille à la mer de Marie Vallaude. Un spectacle poétique pour le jeune public, où l’écologie se raconte avec douceur et imagination.
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Une bouteille à la mer
L’événement Spectacle Une bouteille à la mer Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Sud Nivernais
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