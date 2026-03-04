Oser la Tech : reconversion et opportunités dans le numérique, APEC Lille, Lille

Oser la Tech : reconversion et opportunités dans le numérique Mardi 17 mars, 18h30 APEC Lille Nord

Gratuit – inscription obligatoire

La Tech vous intrigue ?

Vous envisagez une reconversion mais vous hésitez encore ?

Vous vous demandez si ces métiers sont vraiment faits pour vous ?

Dans le cadre de Mars au Féminin, Le Wagon Lille, l’APEC, Force Femmes et Data For Good vous invitent à une table ronde concrète et inspirante pour mieux comprendre les réalités des métiers du numérique.

Parce que les femmes restent encore minoritaires dans la Tech, souvent par manque de projection plus que de compétences, cette soirée mettra en lumière des parcours féminins dans la Tech, tout en restant ouverte à toutes et tous, pour inspirer, informer et lever les freins qui peuvent exister lorsqu’on se projette dans ce secteur.

Avec Marion Drouin et Marine Baudin – Data Analysts chez Decathlon

Nous accueillerons Marion et Marine, Data Analysts au sein d’un grand groupe, où la data joue un rôle stratégique.

Au programme :

Comprendre la différence entre Data Scientist et Data Analyst

Découvrir le quotidien dans un grand groupe

Les compétences réellement mobilisées pour réussir

Les questions de reconversion, de légitimité et de confiance

Un échange authentique, suivi d’un temps de questions avec le public.

Pour qui ?

Toute personne en réflexion sur une évolution ou une reconversion vers le numérique.

Événement ouvert à toutes et tous.

Infos pratiques

Mardi 17 mars – 18h30 à 20h00

APEC – Tour Lilleurope, Lille

APEC Lille 11 Parvis de Rotterdam, 59777 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Le Wagon Lille