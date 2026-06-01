Ostéo Gym Adulte, Le Tauzin, Bordeaux

Ostéo Gym Adulte 19 et 26 juin Le Tauzin Gironde

10€ la séance / 90€ l’année

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00

Approche corporelle et accessible à tous pour se libérer des douleurs musculaires et articulaires et protéger sa colonne vertébrale.

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/osteo-gym-adulte »}]

Approche corporelle et accessible à tous