Otello Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Otello

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 18:55:00

fin : 2027-04-24 22:20:00

Date(s) :

2027-04-24

Venise XVe siècle. Général maure au sommet de sa gloire, Otello est la proie du perfide Iago qui orchestre sa perte en lui faisant croire que Desdemona, sa femme, le trahit avec Cassio, l’un de ses lieutenants. Consumé par une jalousie aveugle, il commet l’irréparable avant de découvrir, trop tard, qu’elle était innocente. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Otello

L’événement Otello Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne