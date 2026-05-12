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Otello Loft Cinémas Châtellerault

Otello Loft Cinémas Châtellerault

Otello Loft Cinémas Châtellerault samedi 24 avril 2027.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 24 avril 2027

Fin : dimanche 25 avril 2027

Heure de début : 18:55:00

Tarif :

Châtellerault

Otello

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24 18:55:00
fin : 2027-04-24 22:20:00

Date(s) :
2027-04-24

Venise XVe siècle. Général maure au sommet de sa gloire, Otello est la proie du perfide Iago qui orchestre sa perte en lui faisant croire que Desdemona, sa femme, le trahit avec Cassio, l’un de ses lieutenants. Consumé par une jalousie aveugle, il commet l’irréparable avant de découvrir, trop tard, qu’elle était innocente.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Otello

L’événement Otello Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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