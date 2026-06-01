Othello (The Tragedy of Othello : the Moor of Venice), Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Othello (The Tragedy of Othello : the Moor of Venice) Samedi 6 juin, 16h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Après la sortie de Macbeth en 1948, Orson Welles adapte pour la deuxième fois Shakespeare au cinéma et s’attache à retranscrire esthétiquement toute la complexité de la célèbre pièce où se déchirent le Maure Othello, sa douce Desdémone, son lieutenant Cassio et le machiavélique Iago. Tourné non sans difficultés pendant près de trois ans entre l’Italie et le Maroc, en partie à Mazagan et dans la forteresse de Mogador (respectivement aujourd’hui El Jadida et Essaouira), Othello a été présenté au Festival de Cannes sous les couleurs marocaines et y a reçu la Palme d’Or.

« Iago sort de l’église de Torcello – une île du lagon vénitien – pour entrer dans une citerne portugaise de la côte africaine. Il a traversé le monde et a changé de continent en plein milieu d’une phrase. Dans Othello, cela arrive tout le temps. Un escalier toscan se conjugue avec un rempart marocain pour constituer un lieu unique. Rodrigo frappe Cassio à Mazagan et Cassio lui rend son coup à Orvieto, à mille lieues de là. Les morceaux du puzzle étaient séparés non par de simples espaces mais par des coupures dans le temps ; rien n’était continu, je n’avais pas de script-girl. Il n’y avait pas de moyen de rassembler les images du puzzle, sauf dans ma tête… » (Orson Welles, dans Filming Othello, documentaire qu’il réalise en 1978)

D’après la pièce Othello de William Shakespeare

Avec Orson Welles, Michael McLiammoir, Robert Coote, Suzanne Cloutier

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Orson Welles, Othello, 1952 © Westchester Films, Inc. – Carlotta Films – Tous droits réservés