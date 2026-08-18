Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Où va le son quand il nous quitte ?

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:30:00

fin : 2026-12-02 22:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Un arbre qui tombe dans la forêt fait-il du bruit si personne ne l’entend ?

Quel est le poids du son ? Est-il plus lourd que l’air ? S’étouffe-t-il quand il n’a plus d’air ?

C’est autour de ces questions, parfois saugrenues et souvent cocasses, que le comédien Jacques Gamblin et le musicien Laurent de Wilde se sont retrouvés pour imaginer ce spectacle musical.

Toujours en quête de sons secrets, de contresens et de contredanses, les deux touche-à-tout laissent dériver les mots et la musique sur des chemins joyeux et inattendus.

C’est musical, joyeux, mais surtout terriblement contagieux !

Dédicaces à l’issue de la représentation

A partir de 15 ans

Durée 1h10 .

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Où va le son quand il nous quitte ? La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon