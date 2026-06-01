Ouarzazate Movie, Cinéma Ermitage, Fontainebleau
Ouarzazate Movie, Cinéma Ermitage, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Ouarzazate Movie Samedi 6 juin, 14h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:20:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:20:00+02:00
Ali Essafi part à la rencontre de la communauté des figurants de Ouarzazate qui chaque jour vivent dans l’espoir de pouvoir participer au tournage de l’un des grands films internationaux accueillis quotidiennement dans la ville depuis plusieurs années. De Kundun à Astérix, de Gladiator à d’innombrables adaptations de la Bible, les équipes de ces films sont venues recruter au sein d’une population perçue avant tout comme une main-d’œuvre bon marché. Pendant les castings ou sur les plateaux, Ali Essafi est à l’écoute de chacun des habitants : il filme les rapports de pouvoir, le mépris et les humiliations, et réussit à rendre compte, non sans humour, du contraste existant entre les impacts économiques de l’industrie cinématographique et les rêves que celle-ci continue pourtant de nourrir.
Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Ali Essafi, Ouarzazate Movie, 2001 © Ali Essafi
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Yoriyas – Casablanca not the movie, Ville de Fontainebleau, Fontainebleau 2 juin 2026
- Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau 2 juin 2026
- Festival de l’histoire de l’art Place du Général De Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle sur la thématique de la famille, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau 5 juin 2026
- Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Place du Général de Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026