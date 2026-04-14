OUI • 18 avril, Cinéma du Panthéon, Paris
OUI • 18 avril, Cinéma du Panthéon, Paris samedi 18 avril 2026.
OUI • 18 avril Samedi 18 avril, 19h00 Cinéma du Panthéon Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00
OUI de Nadav Lapid
Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F580360/D1776531600/VO/252814/ »}]
Le rendez-vous du libraire Cinéma du Panthéon OUI • 18 avril
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