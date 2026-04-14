OUI • 18 avril, Cinéma du Panthéon, Paris

OUI • 18 avril Samedi 18 avril, 19h00 Cinéma du Panthéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

OUI de Nadav Lapid

Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F580360/D1776531600/VO/252814/ »}]

Le rendez-vous du libraire Cinéma du Panthéon OUI • 18 avril