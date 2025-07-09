Ouiiiiii Abbeville

Ouiiiiii

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Cnie des plumés

Ouiiiii, est un spectacle unique en son genre. Sur scène, ils sont 5 Humains et 5 Chiens.

Ce spectacle aux couleurs PoP laisse la part belle aux animaux, et où se côtoient la joie, l’inquiétude et l’amour. Un univers surprenant qui met en lumière les liens puissants qui unissent les Hommes et les Chiens.… Laissez-vous surprendre par la complicité joyeuse et contagieuse de ces supers stars branchées à l’instinct.

Le tout en musique live. Du Jamais vu !!!

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Cnie des plumés

Ouiiiii, is a one-of-a-kind show. On stage, there are 5 humans and 5 dogs.

This colorful PoP show gives pride of place to the animals, and combines joy, anxiety and love. A surprising universe that highlights the powerful bonds that unite humans and dogs? Let yourself be surprised by the joyful and contagious complicity of these instinctively connected superstars.

All set to live music. Never before seen!

German :

Cnie der Gefiederten

Ouiiiiii, ist eine einzigartige Show. Auf der Bühne stehen fünf Menschen und fünf Hunde.

Diese Aufführung in PoP-Farben lässt den Tieren viel Raum, in dem sich Freude, Sorge und Liebe begegnen. Eine überraschende Welt, die die starke Verbindung zwischen Menschen und Hunden hervorhebt Lassen Sie sich von der fröhlichen und ansteckenden Komplizenschaft dieser instinktgesteuerten Superstars überraschen.

Und das alles mit Live-Musik. Das gab es noch nie!

Italiano :

Cnie des plumés

Ouiiiii, è uno spettacolo unico. Sul palco ci sono 5 umani e 5 cani.

Questo spettacolo colorato di PoP mette al primo posto gli animali ed è un mix di gioia, ansia e amore. Un universo sorprendente che mette in luce i potenti legami che uniscono uomini e cani? Lasciatevi sorprendere dalla complicità gioiosa e contagiosa di queste superstar istintivamente connesse.

Il tutto con musica dal vivo. Mai visto prima!

Espanol :

Cnie des plumés

Ouiiiii, es un espectáculo único. Hay 5 humanos y 5 perros en escena.

Este colorido espectáculo de PoP da todo el protagonismo a los animales, y es una mezcla de alegría, ansiedad y amor. Un universo sorprendente que pone de relieve los poderosos lazos que unen a humanos y perros.. Déjese sorprender por la complicidad alegre y contagiosa de estas superestrellas instintivamente conectadas.

Todo con música en directo. ¡Nunca antes visto!

L’événement Ouiiiiii Abbeville a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME