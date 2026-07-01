OUM PA PA ! OPUS 2, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

OUM PA PA ! OPUS 2 Mardi 15 décembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T20:30:00+01:00 – 2026-12-15T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-15T20:30:00+01:00 – 2026-12-15T21:30:00+01:00

La rencontre ébouriffante entre le plus populaire des instruments et la musique classique, dans un spectacle plein d’humour et de poésie !

Porté par un quatuor féminin audacieux, où l’accordéon se met à rêver d’opéra dans des tableaux surprenants, Oum Pa Pa ! délivre une rencontre musicale inédite. Un récital de rêve, où Bizet côtoie Yann Tiersen et Tchaikovsky tutoie Piazzolla. La technique de haut vol des quatre musiciennes, issues des grands conservatoires nationaux, sert des partitions riches, chaleureuses et tendres. Elles y dévoilent une fantaisie réjouissante à la chorégraphie millimétrée, entre tango, airs d’opéras et ballets russes.

De la musique classique à déguster le sourire aux lèvres et l’esprit joyeux !

En partenariat avec le CCAS

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4091 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

La rencontre ébouriffante entre le plus populaire des instruments et la musique classique, dans un spectacle plein d’humour et de poésie !

Crédit photo Franck HARSCOUET