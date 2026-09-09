Outrage, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Outrage Lundi 12 octobre, 09h00 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T09:00:00+02:00 – 2026-10-12T10:15:00+02:00

Fin : 2026-10-12T09:00:00+02:00 – 2026-10-12T10:15:00+02:00

Pour l’année universitaire 2026-2027, notre cycle consacré à l’histoire du cinéma s’intéresse aux réalisatrices et à la manière dont leurs oeuvres s’inscrivent dans l’évolution du septième art. Conférence de Cyrielle Vincent après les projections.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=O1VWD »}]

Cycle uia – Dans une petite ville américaine, Ann Walton, une jeune comptable, doit épouser Jim Owens. Elle est alors victime d’un viol et sa vie tourne au cauchemar. Ne supportant plus la sollicit… Cinéma LUX Outrage