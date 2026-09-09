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Outrage, Cinéma LUX, Caen

lundi 12 octobre 2026 · Cinéma LUX · Caen

Outrage, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Lieu
Cinéma LUX
Adresse
6 avenue Sainte-Thérèse, Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

Outrage Lundi 12 octobre, 09h00 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-12T09:00:00+02:00 – 2026-10-12T10:15:00+02:00
Fin : 2026-10-12T09:00:00+02:00 – 2026-10-12T10:15:00+02:00

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Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=O1VWD »}]
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