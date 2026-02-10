Ouverture de bal mariage MJC Flacé Mâcon
dimanche 13 septembre 2026 · MJC Flacé · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Ouverture de bal mariage
MJC Flacé 108 Rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Lors de cet atelier, nous proposons aux futurs mariés toutes les clés leur permettant de concevoir leur ouverture de bal en abordant différents thèmes pas divers, portés, tombés, valse etc…. possibilité par la suite d’un suivi personnalisé. L’atelier sera animé en couple pour plus de clarté.
Sébastien LAVIGNE, enseignant de danse depuis plus de 25 ans dans de nombreuses disciplines, ancien compétiteur international en danse sportive, créateur de spectacles. .
MJC Flacé 108 Rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Ouverture de bal mariage
L’événement Ouverture de bal mariage Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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