Ouverture de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et de ses chapelles, Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor · Nîmes
Informations pratiques
Ouverture de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et de ses chapelles 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Seul vestige de l’époque romane, la façade ouest a bénéficié d’un important chantier de restauration entre 2022 et 2025.
Au XIXe siècle, l’architecte des Monuments historiques Henry Révoil en réaménage l’intérieur dans un style romano-byzantin.
Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 9 rue Saint-Castor, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie
Seul vestige de l’époque romane, la façade ouest a bénéficié d’un important chantier de restauration de 2022 à 2025. C’est l’architecte des Monuments Historiques, Henry Révoil qui en réaménage dans…
© Dominique Marck – Ville de Nîmes
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