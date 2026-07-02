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Ouverture de la chapelle des Oblates de l’Assomption, Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Oblates de l'Assomption / Chapelle d'Alzon · Nîmes

Ouverture de la chapelle des Oblates de l’Assomption, Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Oblates de l'Assomption / Chapelle d'Alzon
Adresse
28 rue séguier, 30000 Nîmes
Ville
30011 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Ouverture de la chapelle des Oblates de l’Assomption 19 et 20 septembre Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Sœurs Oblates de l’Assomption vous proposent de visiter leur chapelle, construite dans le style néo-gothique en 1878 par le père Emmanuel d’Alzon.
Ce lieu de mémoire retrace sa vie, depuis sa naissance au Vigan en 1810 jusqu’à son décès à Nîmes en 1880, en passant par le collège de l’Assomption.

Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon 28 rue séguier, 30000 Nîmes Nîmes 30011 Les Carmes Gard Occitanie
Les Sœurs Oblates de l’Assomption vous proposent de visiter leur chapelle, construite dans le style néo-gothique en 1878 par le Père Emmanuel d’Alzon. Ce lieu de mémoire retrace sa vie depuis sa au à…

© Soeur des Oblates des l’Assomption

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