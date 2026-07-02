Ouverture de la chapelle des Oblates de l’Assomption, Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon, Nîmes

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle des Oblates de l’Assomption 19 et 20 septembre Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Sœurs Oblates de l’Assomption vous proposent de visiter leur chapelle, construite dans le style néo-gothique en 1878 par le père Emmanuel d’Alzon.

Ce lieu de mémoire retrace sa vie, depuis sa naissance au Vigan en 1810 jusqu’à son décès à Nîmes en 1880, en passant par le collège de l’Assomption.

Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon 28 rue séguier, 30000 Nîmes Nîmes 30011 Les Carmes Gard Occitanie

Les Sœurs Oblates de l’Assomption vous proposent de visiter leur chapelle, construite dans le style néo-gothique en 1878 par le Père Emmanuel d’Alzon. Ce lieu de mémoire retrace sa vie depuis sa au à…

© Soeur des Oblates des l’Assomption