Ouverture de la chapelle du Couvent des Récollets, Chapelle du Couvent des Récollets, Sézanne

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle du Couvent des Récollets 19 et 20 septembre Chapelle du Couvent des Récollets Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Couvent des Récollets construit à partir de 1619, comprend une chapelle, un cloître, et des bâtiments conventuels. La chapelle sert d’écrin à plusieurs tableaux de Frère Luc, moine et peintre du XVIIème siècle, élève de Nicolas Poussin et de Simon Vouet.

Chapelle du Couvent des Récollets rue des Récollets 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est

Visite libre

©Ville de Sézanne