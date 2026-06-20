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Ouverture de la chapelle du Couvent des Récollets, Chapelle du Couvent des Récollets, Sézanne

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Couvent des Récollets · Sézanne

Ouverture de la chapelle du Couvent des Récollets, Chapelle du Couvent des Récollets, Sézanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle du Couvent des Récollets
Adresse
rue des Récollets 51120 Sézanne
Ville
51120 Sézanne
Département
Marne

Ouverture de la chapelle du Couvent des Récollets 19 et 20 septembre Chapelle du Couvent des Récollets Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Couvent des Récollets construit à partir de 1619, comprend une chapelle, un cloître, et des bâtiments conventuels. La chapelle sert d’écrin à plusieurs tableaux de Frère Luc, moine et peintre du XVIIème siècle, élève de Nicolas Poussin et de Simon Vouet.

Chapelle du Couvent des Récollets rue des Récollets 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est
Visite libre

©Ville de Sézanne

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