Ouverture de la Chapelle Sainte-Marie + exposition « La Plume Verte », Chapelle Sainte Marie, Nevers

Informations pratiques

Ouverture de la Chapelle Sainte-Marie + exposition « La Plume Verte » 23 juillet – 30 août Chapelle Sainte Marie Nièvre

Entrée libre _ sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Seul vestige du couvent de la Visitation construit au XVIIe siècle, la chapelle présente une façade baroque unique en Nivernais. L’intérieur, avec ses volumes simples, met en valeur le magnifique retable, également baroque.

La Camosine vous invite à découvrir l’exposition collective « La Plume Verte », qui propose des interprétations graphiques et artistiques contemporaines autour de l’histoire du perroquet Ver-Vert, célèbre habitant du couvent des Visitandines à Nevers.

Plongez dans l’univers du poème de Jean-Baptiste Gresset, explorez la chapelle du couvent et revivez l’histoire fascinante du perroquet, condamné pour avoir succombé aux mauvaises influences des bateliers et aux friandises offertes par les sœurs.

Cette exposition est organisée avec le soutien du Département, de la Ville de Nevers, des Illus’ et du Journal du Centre.

Entrée libre – Venez nombreux redécouvrir ce patrimoine unique !

Chapelle Sainte Marie 30 RUE SAINT MARTIN 58000 Nevers Nevers Nièvre

Visite libre de la chapelle + exposition « La Plume Verte » _ du jeudi 23 juillet au dimanche 30 août _ Ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h

Ville de Nevers