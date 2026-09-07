Ouverture de La Digitale – Journée du Patrimoine, La Digitale – Maison natale de Jean Giraudoux, Bellac

Informations pratiques

Ouverture de La Digitale – Journée du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 La Digitale – Maison natale de Jean Giraudoux Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des journées du patrimoine, la maison natale de Jean Giraudoux, La Digitale, située à Bellac, ouvre ses portes le dimanche 20 juillet, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. En présence de membres de l’équipe ayant créé l’exposition permamente, venez visiter les différentes salles de la maison pour rencontre de façon originale l’homme aux vies multiples, Jean Giraudoux. Ce grand auteur de pièces de théâtre est inscrit dans le patrimoine du théâtre français. Cette journée est l’occasion de découvrir de quelles manières un collectif d’artistes lui a rendu hommage en créant tout un parcours spect-actorial balisé par des installations interactives et immersives vous permettant d’accéder au patrimoine biographique, littéraire et théâtral de cet auteur.

La Digitale – Maison natale de Jean Giraudoux 4 Avenue Jean Jaurès, 87300 Bellac, France Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0608435190 http://jeangiraudoux.org Jean Giraudoux (1882-1944) est un écrivain, essayiste, romancier et auteur dramatique. Reçu au petit concours des Affaires étrangères, il mène à partir de 1910 une double vie d’écrivain et de diplomatie. Ses romans reflètent souvent une réflexion issue de son expérience personnelle : la question franco-allemande dans « Siegried et le Limousin », la tentation de la fuite dans « Aventures de Jérôme Bardini », la fracture du couple dans « Choix des élues ». Mais c’est surtout au théâtre qu’il s’illustre, grâce à sa collaboration fructueuse avec Louis Jouvet. « La guerre de Troie n’aura pas lieu », « Electre », « La Folle de Chaillot » connaissent un succès immédiat. Attiré par le cinéma, il participe à l’adaptation de la « Duchesse de Langeais » de Baroncelli et au scénario des « Anges du péché » de Bresson. Bien que l’écrivain n’ait vécu qu’une année à Bellac, la maison de son grand-père reste gravée dans sa mémoire. Sa bibliothèque personnelle a été transférée à la médiathèque intercommunale de Bellac. Elle peut être consultée sur rendez-vous.

La Digitale visite journée du patrimoine

Collectif Or Normes