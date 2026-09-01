Informations pratiques

Bellac

Rebelles en Exil Grand ReporTERRE

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La metteuse en scène russe Tatiana Frolova et le journaliste ivoirien Soro Solo ont quitté leur pays pour préserver leur liberté d’expression, de création et de témoignage. Sur le plateau, leurs récits se répondent et composent une parole commune, née de l’exil et de la nécessité de résister.

Le russe, le dioula et le français se mêlent, parfois sans traduction. Ici, les mots ne sont pas toujours compris, mais les émotions traversent. Archives sonores, voix radiophoniques, battements de cœur et objets sauvés de la fuite font surgir une mémoire intime qui éclaire l’Histoire et le politique.

À la croisée du journalisme et du théâtre, cette création interroge la liberté d’expression, la fragilité de nos démocraties et les mécanismes du silence imposé. Une œuvre forte pour ouvrir la saison 2026-2027. .

Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61

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English : Rebelles en Exil Grand ReporTERRE

L’événement Rebelles en Exil Grand ReporTERRE Bellac a été mis à jour le 2026-08-07 par Terres de Limousin