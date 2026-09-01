Rebelles en Exil Grand ReporTERRE Bellac
samedi 26 septembre 2026 · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Rebelles en Exil Grand ReporTERRE
Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La metteuse en scène russe Tatiana Frolova et le journaliste ivoirien Soro Solo ont quitté leur pays pour préserver leur liberté d’expression, de création et de témoignage. Sur le plateau, leurs récits se répondent et composent une parole commune, née de l’exil et de la nécessité de résister.
Le russe, le dioula et le français se mêlent, parfois sans traduction. Ici, les mots ne sont pas toujours compris, mais les émotions traversent. Archives sonores, voix radiophoniques, battements de cœur et objets sauvés de la fuite font surgir une mémoire intime qui éclaire l’Histoire et le politique.
À la croisée du journalisme et du théâtre, cette création interroge la liberté d’expression, la fragilité de nos démocraties et les mécanismes du silence imposé. Une œuvre forte pour ouvrir la saison 2026-2027. .
Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rebelles en Exil Grand ReporTERRE
L’événement Rebelles en Exil Grand ReporTERRE Bellac a été mis à jour le 2026-08-07 par Terres de Limousin
À voir aussi à Bellac (Haute-Vienne)
- Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac Sous-préfecture de Bellac Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac, Sous-préfecture de Bellac, Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’hôtel de Ville de Bellac, Mairie de Bellac, Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Bellac Du soldat du Roi au Maire de Bellac Hôtel de Ville Bellac 19 septembre 2026
- Ouverture de La Digitale – Journée du Patrimoine, La Digitale – Maison natale de Jean Giraudoux, Bellac 20 septembre 2026